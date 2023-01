Productietrein voor Mozarts Zauberflöte loopt vast, Reisopera in mineur: ‘We hebben geen toverfluit om de boel weer vlot te blazen’

Reacties op social media Finalisten van De Slimste Mens weten wel heel weinig over Twente: ‘Daar praten ze zo leuk’

‘Wat weet je van Twente?’ In de finale van De Slimste Mens heeft Marjon de Hond woensdagavond genoeg aan vijf goede antwoorden om tegenspeelster Queeny Rajkowski weg te spelen. Makkie, toch? Blijkbaar niet. Het lukt Marjon - en ook Queeny - niet om meer dan twee goede antwoorden te geven. Tukkers op social media winden zich op over het gebrek aan kennis over de regio.

12:49