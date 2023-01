Proef met verplicht parkeren deelscooters en deelfietsen straks ook in Enschede-Noord en Lonneker

ENSCHEDE - Overal zie je zo rondslingeren in Enschede: kriskras achtergelaten deelscooters en deelfietsen. Daarom wordt de proef met verplichte parkeerplekken voor deelvervoer uitgebreid: in Enschede-Noord en Lonneker moeten 37 parkeerhubs een einde maken aan de wildgroei.

Medio mei worden de parkeerplekken aangelegd. Het gaat om 34 buurthubs en drie wijkhubs. Elke buurthub biedt plek aan ongeveer zes deelscooters of deelfietsen. Bij een wijkhub kunnen circa tien deelscooters of deelfietsen worden geparkeerd en is een elektrische deelauto beschikbaar. Het is maximaal driehonderd meter lopen naar een buurthub. Eerder werd de proef al geïntroduceerd op en rond het Kennispark en de Universiteit Twente.

Rit pas afsluiten op hub

Als de parkeervakken in Enschede-Noord en Lonneker zijn aangelegd, dan mogen gebruikers hun deelscooter of deelfiets alleen in het verplichte vak parkeren. Hij of zij kan de rit pas afsluiten bij de aanbieder als de deelscooter of deelfiets zich op de hub bevindt.

De gemeente Enschede stimuleert het gebruik van deelvervoer al geruime tijd, maar signaleert ook veel overlast. „Deelscooters en deelfietsen staan soms midden op de stoep”, meldt de gemeente in een persbericht. Wethouder Marc Teutelink (mobiliteit) zegt daarin: „Deelvervoer geeft je meer vrijheid om een vervoersmiddel te kiezen dat past bij jouw reis. Als deelvervoer netjes op de hub wordt geparkeerd geeft dat weer ruimte op de trottoirs.”

Inwoner kan meedenken

Inwoners van Enschede-Noord en Lonneker kunnen meedenken over de definitieve locaties van de parkeerhubs. Mensen die in de buurt wonen van een mogelijke hub, krijgen op korte termijn een brief met de vraag of ze deze plek geschikt vinden. Bij elke beoogde hub is binnenkort een QR-code op de grond te vinden. Inwoners kunnen die scannen, waarna ze via de website van de gemeente hun mening kunnen geven.

Enschede wist zich eerder al verzekerd van een half miljoen euro voor de aanleg van parkeerhubs. De eerste verplichte parkeervakken zijn er inmiddels op het Kennispark bij het treinstation en op de campus van de Universiteit Twente.