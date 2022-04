Professor ‘Turbo Harry’ is té ondernemend voor de UT

Omdat menig topper aan de Technische Hogeschool Twente (later UT) Harrie heet, bedenken telefonistes bijnamen. Professor Janssen vindt autorijden verspilde tijd. Hij leest stukken achter het stuur. Rijdend; met botsingen tot gevolg. Hij dankt zijn bijnaam aan de gebutste Volvo: Turbo Harry. „Iedereen denkt dat dat is ontstaan vanwege mijn tomeloze energie - ik werk 80 uur per week en slaap zo’n 4 uur per dag - maar dat is niet juist”, zegt hij.