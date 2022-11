Provinciale politiek gaat miljoenen uitgeven: geld voor voedselbanken, vrijwilligers en energiearmoede

Jet Broekstra maakt in Enschede lelijke trafohuis­jes mooi: ‘Vroeger gooiden mensen hun fiets ertegenaan, nu staan de fietsen keurig in het rek’

ENSCHEDE - Het zijn de plaatsen waar je gedachteloos aan voorbij loopt of je fiets tegenaan zet als je er moet zijn. Maar nu springen achttien trafohuisjes in de wijk Boddenkamp in het oog. Jet Broekstra pakte de grijze kastjes in met de mooiste foto’s die ze in de buurt maakte. „Ik zet het doodgewone op een sokkel.”

