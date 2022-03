Provincie dreigt met ingrijpen, want bouw turbines komt in Twente niet van de grond

update | Video Veel rookontwik­ke­ling bij brand op zolder aan Lijster­straat in Enschede

ENSCHEDE - In een woning aan de Lijsterstraat in Enschede is dinsdagochtend een brand uitgebroken. De brand woedt op de zolder van het huis, in de wijk Mekkelholt. De brandweer is met meerdere eenheden ter plaatse.

