Pure Energie uit Enschede voorop in de strijd om windturbines in dorpje bij Lochem

Snoepwin­kel Jamin wil vestiging openen in hartje Hengelo: ‘Winkel vol vrolijk­heid en plezier’

HENGELO - Winkelketen Jamin wil zich op relatief korte termijn, mogelijk dit najaar al, vestigen in Hengelo. Het zoeken is allereerst naar een franchisenemer, waarna in samenwerking met deze nieuwe ondernemer een geschikt pand in de binnenstad wordt betrokken. Oude tijden herleven, want Hengelo had ooit een Jaminwinkel op de hoek Brinkstraat-Marktstraat.

10:00