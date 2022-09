Pure Energie wil geen extreme winst ten koste van consument: ‘Wat nu gebeurt, is heel erg slecht’

Djannah maakte me­tal-clip voor Oekraïne

Headbangend vraagt de Enschedese Oekraïner Oleksii Spitsyn aandacht voor de oorlog in Oekraïne. In een clip op YouTube vertolkt hij een nummer van een bekende Oekraïense band. De titel van het nummer is ‘Schiet maar’. De clip is inmiddels bijna 20.000 keer bekeken. Oleksii maakte hem samen met de Enschedese filmmaakster Djannah Dz.

