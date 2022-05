Raad van Discipline schorst oud-advocaat van Gerard Sanderink: ‘Blij dat hij is ontmaskerd’

Enschedeër D. valt personeel MST aan en moet nu vier weken zitten

ENSCHEDE/ALMELO - Soulemana D. (38) is behoorlijk van de wereld als hij op zaterdag 13 juni 2020 wordt binnengebracht op de eerste hulp van het Medisch Spectrum Twente in Enschede. Onder invloed van alcohol of drugs valt de Enschedeër even later met veel geweld verplegend personeel aan.

