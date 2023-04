Raadslid Bouke Winters maakt hiphop-nummer: ‘Hou je vrijheid in de hand, betaal contant!’

„Muziek maken is een geweldige uitlaatklep. Ik vind het heerlijk om mij zo te kunnen uiten. Op mijn 15de ben ik met vrienden ons eerste bandje ‘Sharp End’ begonnen en zodoende is mijn liefde ontstaan voor het maken van muziek. In meerdere bandjes ben ik actief geweest en sinds 2015 zijn we met Justify All Means bezig. We spelen trouwens 22 april met onze band bij café De Ruif in Neede, dus wie ons live wil zien…”