Raampje open en kwastje verf, niets houdt schimmel buiten in deze straat in Enschede: ‘Ik wilde met de kinderen bij Ons Huis komen wonen’

Storksta­king in 1943 leeft ook onder ROC-studenten: ‘Iedereen wil erbij zijn’

HENGELO - Binnen een paar weken was de eenmalige voorstelling ‘Hengelo Heroes 1943’ compleet uitverkocht. De belangstelling is zo groot dat ook de ROC-studenten die bij de voorbereidingen zijn betrokken, de uitvoering niet kunnen zien. Daarom volgt er nog een tweede, ook voor ‘gewoon’ publiek. Maar haast is geboden, anders is het weer volgeboekt.

8 februari