Ramon (42) uit Enschede worstelde met pornoverslaving: ‘Denk dat ik er wel 30.000 euro aan heb uitgegeven’

Politie onderzoekt opzettelij­ke aanrijding in Enschede: 18-jarige rijdt in op ex van moeder

De politie onderzoekt of een 18-jarige automobilist zondagavond in Enschede opzettelijk op de ex van zijn moeder is ingereden om haar te helpen. Een belangrijke ooggetuige kan zich de opzet niet voorstellen. „De jongen reed namelijk ook in op zijn oudere broer die gelukkig ongedeerd bleef. Niemand rijdt op zijn eigen broer in”, zegt de getuige.