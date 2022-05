Ratten zelfs in bed in Enschedese volksbuurt: ‘Het is een hel’

Cheryl Hermes (34) uit de Christiaan de Wetstraat: „Ik woon hier nu acht jaar en heb met tussenpozen last van ratten. De laatste vier jaar hebben we er in en rond ons huis tussen de 30 en 40 gevangen. Ze hadden in de kelder zelfs de voedselvoorraad opgegeten en schoenen aangevreten.”



Hermes maakte het mee dat haar hele huis stonk naar een rat in staat van ontbinding, zegt ze. „Dat gebeurt als je bij warm weer een tijdje weg bent. Dan zit er een rat in de klem en die gaat rotten. Het is hier een hel, echt waar. Alleen om de ratten wil ik hier weg. Je komt er niet van af en de woningbouwvereniging doet er niets aan. Tenminste niet genoeg, in mijn ogen. Ze hebben hier in huis wat gaten gevuld en zeggen dat ze er verder niets aan kunnen doen.”