Ravage nadat auto in tuin belandt in Enschede, twee gewonden naar ziekenhuis

Het ongeluk gebeurde iets voor middernacht op de Noord Esmarkerrondweg in Enschede. De ravage na de crash is aanzienlijk. Onderdelen van de auto, takken en bakstenen lagen over de weg verspreid nadat de auto in de tuin belandde. De auto is zwaar beschadigd geraakt en is afgesleept. Het voertuig kan als verloren worden beschouwd.