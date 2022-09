Rechters in Twents liquidatieproces bevooroordeeld? Wrakingswaker vindt van niet

ENSCHEDE/GRONAU/ALMELO - Verdachten Simo D. en Marcus T. houden dezelfde rechters in hun strafzaken over meerdere aanslagen en liquidatiepogingen in Twente en Gronau. De wrakingskamer van de rechtbank Overijssel oordeelde dat T.’s vrees voor bevooroordeelde rechters ongegrond was.

Het Openbaar Ministerie ziet ‘godfather’ D. en vermeende rechterhand T. als opdrachtgevers van een reeks aanslagen in 2017. De rechtbank veroordeelde in 2019 uitvoerders Maurits R. en Henri W. tot celstraffen van 25 jaar.

Het gaat over een beschieting van een woning aan de Benkoelenstraat en club LuxXx in Enschede, de het in brand steken van een Turkse kapper in Enschede, de liquidatiepoging op een Turkse man in Gronau en brandstichting bij een huis aan de Almelose Palestrinastraat. De halfbroers gingen tegen hun vonnissen in hoger beroep.

Vrees bevooroordeelde rechters

Verdachten D. en T. en hun advocaten Stijn Franken en Sander Janssen uitten al eerder hun vrees over de drie rechters in hun proces. Twee van de drie oordeelden in 2019 over (onder andere) de strafzaken van de twee uitvoerders.

Toen de rechtbank op 15 juli twee onderzoeksvragen van advocaat Janssen zonder veel motivering afwees, was voor hem en cliënt T. de maat vol. Zij wraakten de rechters. Er moesten nieuwe komen, vonden zij. Dat zou een grote vertraging betekenen. De inhoudelijke behandeling staat gepland in november. Nieuwe rechters zouden zich helemaal opnieuw moeten inlezen in het omvangrijke dossier.

Te laat

De wrakingskamer van de rechtbank Overijssel wees het verzoek af. De rechters hadden in 2019 weliswaar geoordeeld over uitvoerders, maar liet zich volgens de wrakingskamer niet uit over mogelijke opdrachtgevers. Ook kwamen Janssen en T. te laat met hun stelling dat de rechters hierdoor bevooroordeeld zouden zijn. Het proces tegen D. en T. loopt al vanaf de zomer van 2021.

Het was ook niet vreemd dat de onderzoeksvragen van de verdediging kort en bondig werden afgewezen door de rechters, oordeelde de wrakingskamer. Janssen en T. hadden dit verzoek al eens eerder vergeefs gedaan en op 15 juli zonder nieuwe argumenten opnieuw ingediend.

Inmiddels vijanden

Hierdoor gaat het proces tegen D. en T. door met dezelfde rechters. De twee zijn inmiddels vijanden en wijzen met de beschuldigende vinger naar elkaar. Op 12 oktober is de laatste voorbereidende zitting. Begin november zou de inhoudelijke behandeling moeten beginnen, met meerdere zittingsdagen in de beveiligde rechtbank op Schiphol.