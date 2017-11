Rechtspsycholoog: misbruikzaak Hennie Knobbe moet worden heropend

Knobbe zat van 1999 tot 2011 vast voormisbruik van zeven kinderen, onder wie zijn twee dochters. Die vertelden zaterdag in deze krant dat ze nooit door hun vader zijn misbruikt. De politie zou hen destijds – ze waren 11 en 13 jaar oud – hebben aangezet tot het doen van valse verklaringen. ,,Dit bevestigt dat de zaak tegen Knobbe totaal verkeerd was’’, zegt Van Koppen, verbonden aan het Nederlands Studiecentrum voor Criminaliteit en Rechtshandhaving.

Hij heeft zich eerder uitgebreid in de zaak verdiept. ,,Dit is het prototype van een rechterlijke dwaling. De verhoren van de kinderen deugden totaal niet en er was daarnaast geen ondersteunend bewijs. Een deel van de bewezen verklaarde feiten was aantoonbaar onjuist. Er is zelfs geen aanwijzing om te denken dat hij die kinderen heeft misbruikt. Ik ben volledig overtuigd van zijn onschuld.’’

Volledig scherm Rechtspsycholoog Peter van Koppen. © Cris Toala Olivares Van Koppen oordeelt hard over de officier van justitie in de zaak. De dochters van Knobbe, Melissa en Deborah, zeggen na de rechtszaak vaak door haar te zijn benaderd: zij zou hebben gedreigd met sancties als de dochters zouden meewerken aan heropening van de zaak. De officier erkent contact te hebben gezocht, maar zegt hen slechts te hebben willen helpen. Van Koppen: ,,Deze officier heeft zich heel raar gedragen. Ze kon totaal geen afstand houden. Ik weet dat ze gedurende de zaak ook een kritische getuige-deskundige opbelde die door de rechter-commissaris was aangewezen. Ongehoord. Het privé benaderen van vermeende slachtoffers klopt natuurlijk al helemaal niet.’’

Van Koppen is niet de eerste deskundige die zich kritisch uitlaat over de zaak. Rechtspsycholoog Hans Crombag, hoogleraar strafrecht Theo de Roos en twee politiedeskundigen zeiden eerder al dat de zeven kinderen in de zaak verkeerd zijn ondervraagd. De rechercheurs in de zaak waren volgens hen vooringenomen en duwden de kinderen richting belastende verklaringen.

