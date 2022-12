Reclame voor Weerselose markt: ‘Waarom doet Enschede zo moeilijk?’

DEN HAAG/ENSCHEDE - Voor de tweede keer moest marktorganisator Theo Busscher bij de Raad van State komen opdraven over reclameposters voor zijn Weerselose markt. Die worden tegen de zin van de gemeente Enschede her en der in de stad aangeplakt.

Enschede heeft er genoeg van en stelde Busscher een dwangsom van maximaal 15.000 euro in het vooruitzicht als dit zo door gaat. In februari was de eerste zitting, vrijdag de tweede. Omdat de zaak complexer is dan aanvankelijk leek, heeft de Raad van State Busschers zaak tegen de dwangsom heropend.

Voor de tweede zitting heeft de Raad van State advocaat-generaal Peter Wattel ingeschakeld. Die gaat een conclusie nemen. De centrale vraag is of het begrip overtreder uit het bestuursrecht hetzelfde is als de dader uit het strafrecht. Dat heeft gevolgen voor de bestraffing.

De adviseur van de ondernemer is oud-advocaat Sietze Knoop. Busscher vindt dat hem niets te verwijten valt. Het reclamemateriaal ligt weliswaar bij de ingang van de markt en de handelaren kunnen het gratis meenemen. Maar Busscher hangt het zelf niet op. Dat doen anderen. Hij kan er dan ook niets aan doen. Voor de 350 handelaren die er op drukke dagen staan is het leuk, want zij kunnen extra de aandacht vestigen op de markt.

Moeilijk

Busscher vraagt zich ook af ‘waarom Enschede zo moeilijk doet': „In andere gemeente gooien ze het gewoon weg. En als ze bellen komen we het halen.”

Maar Busscher is pleger of medepleger, vindt de gemeente. Hij moet vergunningaanvragen indienen als hij reclame wil maken. Er zijn ook spandoeken en aanhangwagens in de gemeente met reclame voor de Weerselose markt. Dat vindt de gemeente ook niet zomaar kunnen.

Stadsbussen

Volgens Busscher zijn het aanhangers die hij verhuurt of voor niets ter beschikking stelt. „Die rijden rond net als de stadsbussen die vol reclame zitten.”

De advocaat-generaal gaat eerst een conclusie nemen. Dat duurt acht weken. Partijen krijgen twee weken de tijd voor een reactie. Daarna doet de Raad van State einduitspraak.