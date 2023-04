Rij voor kassa te lang, studente (20) verlaat winkel met tassen vol onbetaalde kinderkleding

Kater voor restaurant Joann in Enschede, nóg geen ster: ‘Volgens mij is Michelin hier helemaal niet geweest’

Culinair Enschede moet het nog steeds zonder Michelinster doen. Restaurant Joann viel maandag niet in de prijzen bij de bekendmaking van de rapportcijfers voor 2023. Dat is een kater, erkent chef-kok Emiel Kwekkeboom. Vooral omdat hij betwijfelt of de keurmeesters van Michelin Joann wel hebben beoordeeld. „Ik zet daar grote vraagtekens bij.”