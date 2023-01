Rijk wil dat Enschede 548 vluchtelingen opvangt (en nu nog een plek zien te vinden)

Het wonderbaar­lij­ke verhaal van overleden Ali uit Haaksber­gen: Is haar rozenkrans werkelijk ooit van Vincent van Gogh geweest?

Hoe komt een 150 jaar oude rozenkrans uit Nuenen bij een oude dame in Haaksbergen terecht? En is het prachtig bewerkte gebedssnoer werkelijk van Vincent van Gogh geweest? Vlak voordat Ali Baltink het leven laat, wil ze dat het snoer een museale bestemming krijgt. Ze is er immers van overtuigd dat er een link is met de wereldberoemde kunstschilder…

9:32