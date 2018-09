Rijksmuseum Twenthe boos op Facebook: kunst met blote borsten verwijderd

„De censuur van Facebook heeft absurde vormen aangenomen”, vindt woordvoerder Karin Jongenelen. „Als museum kunnen we eigenlijk geen kant meer op. Het is nu eenmaal een gegeven dat op veel historische schilderijen bloot te zien is. Juist de mooiste werken uit onze collecties kunnen we nu niet meer gebruiken in onze promotie.”



De noodkreet van het Rijksmuseum sluit aan bij de actie van de Vlaamse musea eerder dit jaar. Die beklaagden zich gezamenlijk over de preutsheid van Facebook. Die leidde er in België onder meer toe dat het beroemde schilderij De Kruisafneming van Rubens werd verwijderd. Ook in Enschede was het een schilderij van Rubens dat het museum voor de eerste keer confronteerde met de Facebook-censuur.



„Het was het grote beeld voor onze grote tentoonstelling met Vlaamse meesters, uiteraard met een blote vrouw. Maar Facebook was onverbiddelijk. Net als de Nederlandse Spoorwegen trouwens. Die weigerden de billboards van onze tentoonstelling voor hun stations.”