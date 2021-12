Roelof Bleker wordt de nieuwe burgemeester van Enschede

ENSCHEDE - Roelof Bleker (54) wordt de nieuwe burgemeester van Enschede. Bleker werd door de gemeenteraad voorgedragen na een urenlang besloten debat. Bleker is op dit moment voorzitter van het College van Bestuur van de Hogeschool voor de Kunsten in Utrecht. Hij was eerder al wethouder in Enschede.

De gemeenteraad van Enschede kreeg maandagavond twee burgemeesterskandidaten voorgelegd door de vertrouwenscommissie. De keuze viel op Roelof Bleker, die jarenlang lid was van de PvdA, maar inmiddels partijloos is. De naam van de afgewezen sollicitant is niet bekendgemaakt. In totaal reageerden zestien belangstellenden op de vacature Enschede, vijftien mannen en één vrouw.

Bleker is momenteel voorzitter van het College van Bestuur van de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht (HKU). De HKU is met 4000 studenten de grootste kunstacademie van Europa. Tussen 2010 en 2018 was Roelof Bleker dijkgraaf van het waterschap Rivierenland, een groot waterschap met 1 miljoen inwoners.

Wethouder tijdens wederopbouw van Roombeek

Tussen 2001 en 2010 was hij wethouder van de gemeente Enschede, met de portefeuille stedelijke ontwikkeling en cultuur. Onder zijn leiding kwam onder meer de wederopbouw van Roombeek tot stand. Ook was hij actief als commissievoorzitter en bestuurslid bij de VNG. Bleker was van 1994 tot 2001 lid van de gemeenteraad van Enschede. Roelof Bleker is afgestudeerd als technisch bedrijfskundige aan de UT.

In februari benoemd

De voordracht van de nieuwe burgemeester moet nog voor de kerst door de ministerraad worden bekrachtigd, waarna de benoeming door de Kroon volgt. Bleker wordt naar verwachting in februari 2022 geïnstalleerd. Enschede streefde er bij het opstellen van de profielschets naar nog voor de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart een definitieve burgmeester te kunnen aanstellen.

Moeizame keuze

De nieuwe burgemeester werd gekozen na een moeizame, besloten vergadering. Al om 19.30 uur kwamen 38 raadsleden (een raadslid was afwezig) bij elkaar voor een besloten bijeenkomst. Daar kregen zij twee kandidaten gepresenteerd. Maar de keuze was dusdanig moeilijk dat de raadsleden er uren over deden om er samen uit te komen.

Ze hebben maximaal twee keer gestemd. Als het na de eerste stemronde gelijk is geëindigd, is er opnieuw gestemd. Als die ronde ook evenveel stemmen voor beide kandidaten opleverde, heeft uiteindelijk het lot beslist. Maar hoe het gelopen is zullen we nooit weten, alle aanwezigen hebben geheimhouding beloofd.

Opvolger van Onno van Veldhuizen

Bleker is de opvolger van Onno van Veldhuizen. Die trad aan in oktober 2015, maar gaf in mei aan toch geen tweede termijn als burgemeester te ambiëren. Van Veldhuizen wilde niet meer ‘zo onbarmhartig’ in de volle openbaarheid werken en werkt inmiddels als staatsraad bij de Raad van State. Theo Bovens, voormalig gouverneur in Limburg, is momenteel waarnemend burgemeester van Enschede.

De raad van Enschede kwam voor de besloten vergadering maandagavond bijeen in het Stedelijk Lyceum Het Kottenpark. Voor het schoolgebouw werd gekozen omdat de raadzaal en andere ruimten in het stadhuis vanwege de coronabeperkingen op dit moment niet geschikt zijn voor fysieke bijeenkomsten.