Rol van Simo D. in de onderwereld lijkt voorbij na vernietigend vonnis over reeks aanslagen in Twente

ALMELO - In een vernietigend vonnis is Enschedeër Simo D. (43) door de rechtbank in Almelo veroordeeld tot een celstraf van 26 jaar en 8 maanden voor drie pogingen tot moord en brandstichting. Zijn vermeende rechterhand Marcus T. (35) moet tien jaar de cel in voor zijn rol bij een poging tot liquidatie in Gronau.

Dat D. in beroep gaat tegen het vonnis, is vrijwel zeker. Mocht de straf in hoger beroep overeind blijven, dan is de zelfbenoemde godfather van de Twentse onderwereld tegen de 70 als hij de gevangenis mag verlaten. Voor T. is dat perspectief anders. Hij zit sinds 2018 vast en dat deel wordt in mindering gebracht. Wel moet hij nog een Duitse straf uitzitten voor drugshandel via het darkweb.

Levendige drugshandel

De rechtbank oordeelt keihard over beide verdachten, maar met name over Simo D. De geboren Marokkaan die opgroeide in Enschede, heeft van de laatste tien jaar van zijn leven slechts enkele maanden buiten de muren van de gevangenis geleefd.

Alleen tussen eind 2014 en begin 2015 was D. een aantal maanden op vrije voeten. „In die korte periode heeft hij een levendige handel in drugs opgezet, die hem een onafgebroken stroom aan inkomsten heeft bezorgd toen hij later weer in de gevangenis zat”, zei voorzitter Liesbeth Venekatte.