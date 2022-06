Roland (45) schrijft boek over narcolepsie ‘Tijdens gesprekken met klanten val ik in slaap’

De eerste symptomen van narcolepsie, een zeldzame aandoening waarbij je overdag plotseling in slaap valt, vertoonde Bosman tijdens een vakantie in Frankrijk in 2018. Zorgen maakte hij zich toen nog niet. „Ik was in dat jaar mede-eigenaar geworden van een communicatiebureau en ik dacht dat ik daarom zo moe was”, vertelt hij. Die zorgen kwamen er wel toen hij meermaals door zijn knieën zakte. „De eerste keer was tijdens tafelvoetbal op het werk. Toen voelde ik nog een klein knikje. Daarna werd ik boos op de hond tijdens het uitlaten en toen zakte ik zo door mijn knieën”, zegt Bosman.