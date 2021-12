Romantiek in Enschedees ziekenhuis: chirurg Anton vraagt chirurg Anna ten huwelijk in operatiekamer

Hoe duur is de pil? Moet je je laten vaccineren? ‘En nee, dat gaat niet over het c-woord’: Annette Mijnheer beant­woordt pubervra­gen over seks en je lijf

ENSCHEDE - Heeft ze het over vaccineren, dan bedóelt ze een spuit tegen het HPV-virus. Meiden kunnen daar onvruchtbaar van worden, maar het zijn jongens die het tijdens de seks overdragen. „Ik mag wel een bordje omhoog houden: dit gaat NIET over het c-woord”, zegt Annette Mijnheer. „Want dan krijg ik me toch een hoop wappies over me heen.”

