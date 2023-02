Ron Jans liet Ramiz Zerrouki even met rust na ‘deadlineday’: ‘De film opnieuw afdraaien heeft geen zin’

update | met video Inval in metaalrecy­cling­be­drijf Enschede en politieac­tie Doetinchem aan elkaar gelinkt

ENSCHEDE - Een arrestatieteam viel vrijdagmorgen rond de klok van vijf uur het metaalrecyclingbedrijf MRT (Metaal Recycling Twente) aan de Binnenhaven in Enschede binnen. Vooralsnog is onbekend waarom. Ook viel de politie een bedrijf in Doetinchem binnen. Die twee invallen hebben vrijwel zeker met elkaar te maken.

14:45