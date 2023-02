Roombekerveld zo goed als klaar, maar bouw bedrijfspand ligt al jaren stil: ‘Voor mijn part zet ze er alleen ramen in’

Dit zijn volgens de ANWB de leukste uitjes van Overijssel

Wie de leukste uitjes van Overijssel wil beleven, moet zich volgens ANWB-leden richting Salland begeven. De top 2 van deze provincie bevinden zich in Raalte en in Holten. De Flierefluiter in Raalte was dit jaar winnaar, gevolgd door Kinderboerderij Dondertman in Holten.