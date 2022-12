Route van Ömer uit Hengelo was met steun sneller en fijner geweest; nu gaat hij die steun zelf bieden

50 euro voor de voedsel­bank? Sympathiek, maar dit is waarom ik het tóch een slecht idee vind

Het idee is sympathiek. Raadslid Hidde Heutink riep deze week zijn collega’s in de gemeenteraad op geld te doneren aan de voedselbank in Enschede. Waarom ik het toch een slecht idee vind? Dat leg ik nu uit.

11 december