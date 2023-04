Sakire (45) was een verwelkte bloem die door haar werk als DCW’er in tuincentrum helemaal opbloeit

Ze maken kerst- en paasversiering, zijn in de weer met planten of helpen in de keuken. Intratuin en DCW hebben elkaar gevonden: medewerkers van het sociaal ontwikkelbedrijf van de gemeente Enschede kunnen werkervaring opdoen bij het tuincentrum. Het uitzicht op een vaste betaalde baan stemt Sakire Lokmani zichtbaar blij. „Ik zie overal werk, daar houd ik van.”