Sander Schimmelpenninck ontdekt vertrek Twentse jongeren door verstikkend conservatief geluid: ‘Pijnlijk om te horen als Tukker’

Het is dit seizoen alles of niets bij LSV; ploeg uit Lonneker heeft na zege bij Manderveen periodeti­tel weer in zicht

LSV is bezig aan een seizoen van uitersten. Of het strijdt om een prijs, of het bakt er niets van. Mede door de 3-1 zege van zondag bij Manderveen zit LSV momenteel weer in een goede fase.