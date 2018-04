Satudarah-oprichter Michel B. moet naar Nederland

Video Zo zien straks 80.000 sociale huurwoningen eruit in Twente

5 april ENSCHEDE - In Enschede is een huurhuis uit 1982 gerenoveerd en volgestopt met duurzame snufjes. De woning staat model voor de Twentse corporaties die hun 80.000 sociale huurwoningen energieneutraal moeten maken. In het huis zitten veel innovatieve producten die nog niet officieel zijn gecertificeerd, zoals de Solar Freezer. Een apparaat dat is bedacht door Floris en Roderick Wolters uit Lichtenvoorde, dat warmte in de kruipruimte kan opslaan.