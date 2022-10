Schaamte over armoede, daar moeten we mee ophouden: ‘Ik heb het goed, maar ik kan over twee jaar in een andere situatie zitten’

Na 25 jaar kan niemand meer om Twente Milieu heen: ‘Elke dag dat je door Twente rijdt, zie je er wel eentje’

ENSCHEDE – Eigenlijk wil Charles Vinke het niet te veel hebben over hoe goed of slecht gemeenten erin slagen restafval te reduceren. Twente Milieu, het bedrijf waarvan hij directeur is, bestaat zaterdag immers 25 jaar en viert feest. Toch laat hij nog wel wát los: „Bij mij thuis halen wij die 50 kilo makkelijk.”

1 oktober