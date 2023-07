Schalke 04 - FC Twente kijk je hier live, met commentaar van Leon ten Voorde: ‘De kunst is om zo weinig mogelijk te zeggen’

De ooievaar van Maartjes overleden opa is gestolen in Enschede: wie doet nou zoiets?

De ooievaar van opa Jan begroet al 30 jaar lang alle baby’s in de familie. Ook de jongste telg, Siem. Maar afgelopen maandagnacht is in Enschede de ooievaar uit de voortuin gestolen. Moeder Maartje Slot is er intens verdrietig van. „Mijn overleden opa heeft hem gemaakt. Hij heeft voor ons een heel emotionele waarde.”