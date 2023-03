Schema: afgelaste wedstrijden amateurvoetbal verplaatst naar paasweekeinde

Buren in Enschede op voet van oorlog: ‘Als je een vuurwapen vindt, is het niet meer op te lossen’

Vuurwapens en andere gevaarlijke voorwerpen komen voorbij in het conflict tussen buren aan de Hidderhoek in Enschede. Zondagavond kwam de vete tot een uitbarsting met vernielingen aan een huis en de vondst van een pistool. „Dit is niet op te lossen.”