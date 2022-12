School’s cool Twente van start: plek voor kinderen die worstelen met uitdagingen op school

Een enorm potentieel aan goed opgeleide arbeidskrachten dat niet wordt benut. Persoonlijke drama’s om nooit gekregen kansen. Afglijden in ongewenst gedrag uit frustratie of verveling: de schade van ‘onderpresteren’ op individueel en maatschappelijk niveau kan groot zijn. Terwijl de oplossing niet ingewikkeld is: één volwassene die één keer per week één uurtje aan huis komt om te helpen.