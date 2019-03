Schrik, maar ook ergernis om ontspoorde trein in Enschede

„Ik dacht dat ik dood zou gaan”, zegt de 21-jarige Romano Jawahier uit Glanerbrug. Hij zat voorin, vlak bij de bestuurscabine. „De trein remde hard. Ik hoorde de machinist ‘Scheisse’ schreeuwen. Dat weet je dat er iets mis is. Ik voelde een grote hobbel en merkte gelijk dat de trein uit de rails was. Ik dacht echt: ik ga dood. Ik hield me stevig vast aan mijn stoel, want ik was bang dat de trein zou kantelen. Echt waar. Ik weet dat er naast het spoor ook een sloot loopt. Het duurde misschien maar tien seconden, maar het was echt angstig.”



De trein ontspoorde nadat het over een omgewaaide boom reed, met een stam van circa 20 centimeter dik. De snelheid was niet hoog, maar het was onmogelijk om op tijd tot stilstand te komen. In het voorste deel van de trein, die helemaal uit de rails liep, zaten op dat moment 5 mensen. In het achterste deel dat nog wel in de rails bleef zo’n 35: Nederlanders en Duitsers. De meesten verklaarden niet in paniek te zijn geweest. Sommige passagiers die achterin zaten hadden niet eens gemerkt dat het voorste stuk uit de rails was gelopen.