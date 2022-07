Scooter volledig in brand op Oldenzaalsestraat in Enschede

Bonje met de baas: conflict King’s Meat en voormalig eigenaar slagerij

ENSCHEDE - De voormalige eigenaar en nu werknemer van slagerij King’s Meat eist in een kort geding doorbetaling van zijn loon over juni, maar de werkgever stelt dat hij ontslag heeft genomen. Bovendien wil de baas het loon over mei terug, omdat de man niet meer werkte.

22 juli