Scooterrijder gewond bij aanrijding in Enschede

Landelijke primeur voor Brandweer Twente: automati­sche drone vliegt voor de troepen uit naar een brand

Brandweer Twente schrijft geschiedenis. Als eerste korps in Nederland mag die een drone zelfstandig naar een brand laten vliegen om eerste informatie te verzamelen en door te sturen naar de manschappen. Drone-expert Martijn Zagwijn van de brandweer is trots op deze mijlpaal. „Het is nog maar de eerste stap.”