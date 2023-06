Sebastiaan (30) uit Enschede vergokte 2 ton in casino’s: ‘Nederlandse goksites hebben mij in de tang gekregen’

ACHTER DE VERSLAVINGSebastiaan (30) uit Enschede was niet weg te krijgen bij de gokautomaten. „Ik heb een voorliefde voor spelletjes, als er maar een winelement in zit.” Hij vergokte in een dag zijn hele loon van 3000 euro in het (online) casino. „De rest van de maand at ik dan houdbare bollen van de supermarkt, dat was het enige wat ik nog kon betalen.” Totale schade: 200.000 euro.