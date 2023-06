Slavernij en uitbuiting: de keerzijde van de vroege Twentse textielindustrie

Slavernij was lange tijd essentieel voor de groei en het voortbestaan van de Europese katoenindustrie. Ook in de Twentse textielnijverheid van de 19de eeuw werd gewerkt met Georgia- en Lousiana-katoen, afkomstig van Amerikaanse plantages die tot 1865 draaiden op slavenarbeid. Via ontelbare handen kwamen de Twentse katoentjes uiteindelijk terecht in Nederlands-Indië.