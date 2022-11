‘Sleutelgetuige in Twents liquidatieproces wist dat hij op een lijstje stond, hij zat in het nauw’

Pianostem­mer Dirk uit Boekelo moet vol aan de bak door klimaatcri­sis: ‘Piano’s zijn net zo gevoelig als mensen’

BOEKELO - Het is een uitstervend beroep, maar over gebrek aan werk heeft hij bepaald niet te klagen. Pianostemmer Dirk Oosterhoff uit Boekelo moet door de klimaatcrisis vol aan de bak. „Ik zit 42 jaar in het vak, dit is iets nieuws.”

