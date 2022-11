Sleutelgetuige is volgens advocaat van Simo D. ‘een gevaar voor een serieuze zoektocht naar de waarheid’

Onbetrouwbaar

Maandag was het de beurt aan Franken om te pleiten in de zaak van Simo D. Hij ziet in het dossier en in het requisitoir van het OM vooral veel aannames na verklaringen van volgens hem onbetrouwbare getuigen en betrokkenen die hun eigen rol in de onderwereldoorlog kleiner willen maken. Franken hekelt vooral ook de rol die medeverdachte Marcus T. heeft gespeeld.