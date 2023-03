Sluipmoordenaar duikt vaker op in Twente: wat kun je doen tegen koolmonoxide in huis?

Brandweer Twente signaleert een stijging van het aantal meldingen van het gevaarlijke koolmonoxide in woningen. In 2020 werden er 61 geteld, in 2022 72. Het werkelijke aantal ligt waarschijnlijk veel hoger, want niet alles wordt gemeld. De stijging is zorgelijk.

Het gas wordt ook wel sluipmoordenaar genoemd. Je ruikt, proeft en ziet het niet, maar inademing kan de dood tot gevolg hebben. Jaarlijks worden landelijk ongeveer 10 tot 20 doden en ten minste 200 ziekenhuisopnames geregistreerd als gevolg van koolmonoxidevergiftiging.

Zo’n vergiftiging kan ook zonder overlijden ernstig gevolgen hebben. In het ergste geval neurologische of psychische problemen zoals apathie, desoriëntatie, concentratieproblemen, hallucinaties, vergeetachtigheid, verwardheid en depressie, vooral bij ouderen.

Meestal is de verwarmingsinstallatie de boosdoener. Regelmatig onderhoud door een goed opgeleide monteur is een vereiste. Dat geldt ook voor kachel en geiser.

Zelf maatregelen nemen

Wat kun je zelf doen om koolmonoxidevergiftiging te voorkomen?

1. Installeer in iedere ruimte met een verbrandingsapparaat een CO-melder. Denk aan cv-ketels, geisers en kachels. Deze moet minimaal 30 centimeter van de muren hangen. In deze ruimten plaats je hem aan het plafond, minimaal 1 maximaal 3 meter van de unit. Door de warmte van de ketel stijgt de lucht met CO erin namelijk richting plafond. Dat geldt niet als er geen verbrandingsbron in de buurt is. Dan hangt hij het beste op ademhoogte, omdat CO zelf zonder warme of koude lucht niet stijgt of daalt.

2. Plaats de CO-melder niet achter een gordijn, kast of ander obstakel. Hang hem ook niet op een tochtige plaats bij raam, deur, afzuigkap of ventilatiegaten. Ook vochtige ruimten zoals een badkamer zijn niet geschikt, net als plekken waar veel stof is. Vermijd direct zonlicht.

3. Laat verbrandingsinstallaties regelmatig nakijken door een erkende monteur, om problemen voor te zijn. Per 1 april geldt nieuwe wetgeving. Dan mogen alleen bedrijven met een CO-vrij certificaat werken aan gasverbrandingsinstallaties.

4. Ook plaatsing van een nieuwe ketel moet door een gekwalificeerde monteur gebeuren. Niet goed geïnstalleerde of slecht onderhouden ketels zijn de grootste veroorzaker van CO-vergiftiging.

5. Bezig met verduurzamen? Ban dan meteen alle verbrandingsapparaten uit huis. Bij koken en verwarmen op elektriciteit komt zeker geen koolmonoxide vrij.

6. Let op symptomen die wijzen op koolmonoxidevergiftiging. Lastig is dat de gevolgen van een milde vergiftiging lijken op veelvoorkomende aandoeningen als griep of voedselvergiftiging. Het is de combinatie met de omstandigheden die een alarmbelletje moet laten rinkelen.

7. Let dus op bij hoofdpijn en duizeligheid wanneer een installatie in de buurt is. Ook misselijkheid, braken en wazig zien, kunnen wijzen op een milde vergiftiging. Bij een matige vergiftiging is er kans op verwarring, flauwvallen, pijn op de borst, benauwdheid, spierzwakte en een onregelmatige ademhaling en hartslag. Een ernstige vergiftiging leidt tot verlaagde bloeddruk, verminderde doorbloeding van het hart, toevallen, longoedeem, hartritmestoornissen, hartstilstand, ademhalingsstilstand en coma.

De brandweer zet ook in op meer veiligheid. Na een melding hebben bewoners het huis vaak al geventileerd. Metingen zijn dan zinloos. Dan geldt het advies om de gasinstallatie helemaal uit te schakelen. Tegenwoordig heeft elke tankspuitauto een CO-melder aan boord. Bij vermoeden van koolmonoxide of bij twijfel laten de brandweerlieden deze achter in de woning, zodat bewoners met een gerust hart kunnen wachten tot een monteur de installatie na kan kijken.

Weten welke installateur bevoegd is om uw ketel na te kijken? Kijk op het digitale register

Volledig scherm In een ruimte met een verwarmingsketel kan de CO-melder het beste aan het plafond worden gehangen. © RV