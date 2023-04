Snarentovenaar Satriani laat gitaar spreken en vertoont kunsten in Muziekcentrum Enschede

met video Herdenking April-meistaking actueler dan ooit: ‘Vrede moet je bevechten’

Wat weten we na tachtig jaar nog van de April-meistaking, de grootste staking uit de Tweede Wereldoorlog? Verslaggever Herman Haverkate onderzocht het in Hengelo, de stad waar het in april 1943 allemaal begon. „Zolang er oorlogen zijn, moeten we blijven herdenken.”