Sneakpreview: dit gebeurt er achter de schermen bij het theaterspektakel De Vergeten Twentse Lente, in Enschede

In Hangar 11 op de evenementenlocatie Vliegveld Twenthe in Enschede is veel bedrijvigheid. De repetities voor het theaterspektakel De Vergeten Twentse Lente zijn in volle gang. In de aanloop naar de première op zaterdag 29 april krijgen filmploegen, fotografen en journalisten van de vaderlandse pers een sneakpreview. Een kijkje achter de schermen van deze megaproductie die in de maanden april, mei en juni 45 keer wordt opgevoerd. Met een optie op nog eens twaalf voorstellingen.