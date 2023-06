Snelheidsduivels scheuren kinderrijke buurt in Enschede in: ‘Ik dacht ik gooi er een bal voor’

Speciale informatie­bord­jes maken Twentse markeste­nen weer zichtbaar: ‘Met dit initiatief brengen we de geschiede­nis terug in de stad’

In Museum Hengelo zijn zaterdag negentien informatiebordjes onthuld die komende tijd bij markestenen en palen in of op de grens van de gemeentes Hengelo, Enschede, Almelo, Tubbergen, Borne, Hof van Twente, Dinkelland en Haaksbergen worden geplaatst.