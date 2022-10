Soetman maakt de oversteek naar Florida: eerst een triatlon, dan duizenden kilometers op het zadel

Mikal van Dijk heeft zijn studie afgerond, maar zijn volleybal­mis­sie bij Harambee nog niet

ENSCHEDE - De mannen van volleybalvereniging Harambee hebben het team grotendeels bij elkaar gehouden en dat is voor de studentenclub een bijzonderheid. Passer/loper Mikal van Dijk is zelfs al aan zijn negende seizoen in het paars-oranje toe.

21 oktober