Sparta en bibliotheek Enschede houden sportcafé met missie: oud-voetballers Youri Mulder en Michel Boerebach stimuleren het leesplezier

update & video Flinke brand op dak van Moneybird in Enschede: ‘Had veel erger kunnen aflopen’

ENSCHEDE - Metershoge vlammen, een bovenverdieping vol rook en werknemers die een verdieping lager nietsvermoedend vergaderden: een brand in het pand van Moneybird in Enschede is maandagmiddag wonderwel goed afgelopen. „Dit had veel erger kunnen eindigen.”

3 oktober