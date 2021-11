Spoedeisende hulp in Enschede is vol, mogelijk moeten vanavond patiënten op de gang liggen

Spoedeisendehulparts Rein IJmker luidde zaterdag de noodklok. De grenzen van wat de SEH in Enschede aan kan, zijn bereikt. Vanavond lijkt zijn vrees bewaarheid te worden. Even voor 17.00 meldt IJmker via Twitter hoe ernstig de situatie op dat moment is. ‘Alle bedden vol + nu al vijf in wachtkamer en tien in aankondiging + in 100 kilometer omgeving geen plek!’