Springruiter Gerben Morsink ook in Geesteren bij CSI Twente op dreef

Op de openingsdag van het CSI Twente in Geesteren was Gerben Morsink met de achtjarige vosmerrie Carina Z oppermachtig in de rubriek over 1,45 meter tegen de klok voor de Big Tour van het CSI2*.

De springruiter uit Enschede troefde zijn naaste concurrent Bertram Allen op de hengst Mikias van de Bisschop af met een verschil van liefst 4,64 seconde. Gerben Morsink is een ruiter in vorm, nadat hij dat al eerder liet zien tijdens een viersterrenconcours in Wiesbaden. De springruiter, actief met eigen gefokte paarden, pakte in Wiesbaden enkele podiumplaatsen en was donderdag ook in Geesteren weer oppermachtig.

Daan van Geel reed met de negenjarige bruine merrie Idalomo naar de derde plek. De top vijf werd aangevuld door lokaal favoriet Gerco Schröder met zijn negen jaar oude bruine merrie New Star van de Berghoeve en Hessel Hoekstra met de dertienjarige vosmerrie Famariloma.

Matt Garrigan, stalruiter bij de broers Schröder in Tubbergen, mocht zich als winnaar laten huldigen van de rubriek over 1,40 meter op tijd voor de Medium Tour van het CSI2*. Met de elfjarige Baccarat du Tertre verwees hij Sally Hopkinson met Fadograaf maar de positie van runner-up. Gert-Jan Bruggink vierde zijn rentree in Geesteren met de derde prijs op de achtjarige schimmelruin Vigalio SHO Z .

Tom Schellekens, de 21-jarige ruiter uit het Brabantse Esbeek, ging met de winst in de laatste twee rubrieken aan de haal. Met zijn negenjarige bruine merrie Isabel reed Schellekens in de hoofdpiste naar de zege in de proef over 1,45 meter op tijd voor de Small Tour van het CSI3*. Thuisrijder Bas van der Aa nam met de tienjarige schimmelmerrie Hakkinen N de vijfde positie voor zijn rekening en deelde op de een jaar oudere vosruin Gaen de zesde plek met de Italiaan Filippo Tabarini met Oryzon van het Schaeck.

Voorafgaand aan de toprubriek van donderdag was Schellekens ook al de sterkste in de wedstrijd over 1,35 meter op tijd. Met de negenjarige donkerbruine ruin Infinity bleef hij de Engelse Eleanor Hall McAteer bijna drie volle tellen voor. Madée Schuttenbeld mocht met haar veertienjarige bruine ruin Piccolo R de derde prijs afhalen.