Sproeiverbod: waterschap verbiedt vanwege droogte gebruik oppervlaktewater in Achterhoek en deel Twente

Verklarin­gen over liquidatie­po­ging in nachtelijk Enschede lopen te ver uiteen, daarom wil hof getuigen opnieuw horen

Het gerechtshof Arnhem wil dat een aantal getuigen alsnog wordt gehoord die meer licht kunnen werpen op een liquidatiepoging in de Ruischenborchstraat in Enschede in januari 2017. Een toen 28-jarige crimineel overleefde de aanslag maar ternauwernood. Later bleek dat de daders de verkeerde man onder vuur hadden genomen.