Srebrenica blijft leven veteranen Leon en Hanneke uit Enschede tekenen, ook na excuses Rutte: ‘Afsluiten kun je dit nooit’

Museumfa­briek opent nieuw Twentelab: ‘De wereld in een notendop’

Graven in de grootste schatkamer van Twente: dat kan sinds woensdagmiddag in het nieuwe Twentelab van De Museumfabriek in Enschede. Meer dan 300.000 objecten op het gebied van natuur, techniek en cultuur liggen klaar om te worden ontsloten en bestudeerd. Gedeputeerde Roy de Witte verrichtte de officiële opening.

16 juni